Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein elf Jahre altes Mädchen ist am Mittwochnachmittag (24.07.2019) beim Überqueren eines Fußgängerüberwegs mit einer Stadtbahn der Linie U 31 zusammengestoßen und hat sich dabei verletzt. Die Elfjährige überquerte mit ihrem Tretroller gegen 14.05 Uhr eine Fußgängerfurt an der Kreuzung Schloßstraße/Silberburgstraße, mutmaßlich trotz rot leuchtender Fußgängerampel und übersah dabei die herannahende Stadtbahn, die in Richtung Vogelsang unterwegs war. Nach derzeitigem Stand erlitt das Mädchen trotz des Zusammenstosses mit dem Zug nur leichte Verletzungen. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzte und brachten sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme war der Stadtbahnverkehr bis zirka 15.00 Uhr unterbrochen. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer +4971189904100 zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell