Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgängerin von Pkw erfasst

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Eine 59 Jahre alte Fußgängerin hat am Mittwoch (24.07.2019) bei einem Unfall mit einem Pkw in der Unterländer Straße schwere Verletzungen erlitten. Rettungskräfte waren vor Ort, kümmerten sich um die verletzte Frau und brachten sie in ein Krankenhaus. Die 59-Jährige wollte gegen 10:50 Uhr im Bereich eines Stadtbahn-Abgangs die Straße überqueren, als sie mit dem Opel eines 41-Jährigen zusammenstieß und auf die Fahrbahn prallte. Der Opel-Fahrer, der in Richtung Ludwigsburger Straße unterwegs war, hatte offenbar die Fußgängerin übersehen.

