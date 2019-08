POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Bahnunfall, Kinderwagen brennt, Kennzeichen gestohlen

Polizeipräsidium Aalen

Fichtenberg: Frau von Zug erfasst und getötet

Am Dienstagmorgen gegen 7:40 Uhr wurde auf der Bahnstrecke Schwäbisch Hall - Stuttgart auf Höhe Mittelrot eine Frau von einer Regionalbahn erfasst. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Die Bahnstrecke musste für rund zwei Stunden gesperrt werden. Das Kriminalkommissariat Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf ein Verschulden Dritter liegen nicht vor.

Crailsheim: Kinderwagen brennt

Ein unbekannter Tatverdächtiger setzte am Dienstag gegen 6:1 in der Friedrich-Ebert-Straße einen in einem Hausflur abgestellten Kinderwagen in Brand. Der Kinderwagen wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Gefahr für die Bewohner des Hauses bestand nicht. Die Feuerwehr Crailsheim war mit sieben Fahrzeugen und 41 Kräften vor Ort. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die Polizei Crailsheim sucht nach Zeugen unter Telefon 07951 480-0.

Schwäbisch Hall: Kennzeichen an Kleinbus gestohlen

Ein unbekannter Täter hat bereits am vergangenen Freitag, zwischen 21:21 Uhr und 21:26 Uhr das vordere und hintere Kennzeichen "SHA-AK 520" gestohlen, welches an einem VW Kleinbus angebracht war. Der VW war auf dem Gelände eines Autohauses in der Raibacher Straße abgestellt. Der Mann war circa 180 cm groß, schlank und war mit einer dunklen kurzen Hose und Flip-Flops bekleidet. Zum Tatzeitpunkt herrschte in der Raibacher Straße noch viel Verkehr. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, Hinweise zu dem Täter oder zum Verbleib der Kennzeichen geben können, werden gebeten sich unter Telefon 0791 400-0 zu melden.

