Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 22.07.2019: Mobiler HÜhnerstall aufgehebelt+++Auto mit verlorengegangenem Schlüssel gestohlen+++Hakenkreuz geschmiert+++Auseinandersetzung+++Zwei Verletzte nach Unfall auf der B276

Gießen (ots)

Gießen: Roller gestohlen

Einen Kleinkraftroller entwendete ein unbekannter Dieb am Dienstagnachmittag (19. Juli) zwischen 15.00 Uhr und 17.30. Der schwarze-orangefarbene Roller des Herstellers Explorers mit dem Versicherungskennzeichen 736 JNC war auf dem Gehweg in der Marburger Straße abgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Mit gefundenen Schlüssel Auto gestohlen

Offenbar mit einem gefundenen Autoschlüssel stahl ein Unbekannter den Renault einer 58-jährigen Gießenerin. Die Eigentümerin hatte am Freitag ihre Handtasche inklusive Ausweispapiere und Schlüssel verloren. Der "Finder" nutzte das Wissen aus den Papieren und stahl den Twingo zwischen 23.30 Uhr am Freitag (19. Juni) und 05.50 Uhr am Samstag (20. Juni) in der Straße "Steinerne Brücke". Der blaue Kleinwagen wurde in Wieseck in der Straße "In den Erlen" stark beschädigt aufgefunden - fast alle Fensterscheiben waren eingeschlagen. Wem ist etwas Verdächtiges am Tatort oder am Auffindeort aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Lich: Mobiler Hühnerstall aufgebrochen

In der Feldgemarkung in Lich-Muschenheim (An der Leimenkaute) hebelten Unbekannte zwischen 23.00 Uhr am Samstag (19. Juni) und 07.30 Uhr am Samstag (20. Juni) einen mobilen Hühnerstall auf. Aus dem Stall fehlen eine Wassertränke und ein Futternapf. Darüber hinaus stahlen die Langfinger ein Weidezaungerät mit Batterie vom Grundstück. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Hakenkreuz geschmiert

Ein unbekannter Fahrradfahrer sprühte mit schwarzer Farbe ein Hakenkreuz und einen Schriftzug an den Eingang eines Geschäftsgebäudes am Marktplatz. Eine Zeugin beobachtete den Mann dabei am Samtag (20. Juni) gegen 01.10 Uhr. Anschließend flüchtete der Unbekannte auf seinem Fahrrad in Richtung Bahnhofsstraße. Beschreibung des Tatverdächtigen: Der Mann ist hellhäutig und trug ein Basecap sowie eine rote Jacke. Die Kriminalpolizei in Gießen ermittelt wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und bittet um Hinweise auf den Täter unter 0641/7006-2555.

Gießen: Hauswand beschmiert

Ein Anwohner meldete Samstagabend (20. Juni) gegen 21.50 Uhr ein aufgesprühtes - allerdings seitenverkehrtes - schwarzes Hakenkreuz an der Wand eines Mehrfamilienhauses in der Mühlstraße. Ein politischerer Hintergrund kann nicht ausgeschlossen werden. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Grünberg: Bargeld aus Fundgeldbörse gestohlen

Eine Zeugin beobachte in einem Einkaufsmarkt in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Lich zwei Mädchen, wie sie ein Portemonnaie vom Boden aufhoben, daraus Bargeld entnahmen und die Geldbörse vor dem Geschäft auf eine Sitzbank ablegten. Anschließend flüchteten sie. Der eigentliche Besitzer hatte seinen Geldbeutel beim Einkaufen verloren und bemerkte es an der Kasse. Aus der Börse fehlen 200 Euro. Der Polizei liegt nur die Beschreibung einer Tatverdächtigen vor: Das Mädchen ist etwa 14 Jahre alt, trug ein schwarzes T-Shirt, eine weiße Sweatjacke und ein weißes Kopftuch. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Kennzeichen gestohlen

Beide Kennzeichen eines schwarzen Skodas (GRZ-DE 412) entwendete ein Unbekannter in der Weserstraße zwischen 17.00 Uhr am Donnerstag (18. Juni) und 10.30 Uhr am Sonntag (21. Juni). Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Auseinandersetzung vor Diskothek

Vor einer Diskothek im Oberlachweg kam es am Sonntagmorgen zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Dabei wurde ein 29-jähriger aus dem Westerwaldkreis durch Tritte und Schläge verletzt. Nach ersten Ermittlungen war das Opfer bereits zuvor in der Disko mit mehreren Personen in Streit geraten. Der Sicherheitsdienst begleitete dann die Kontrahenten aus dem Gebäude. Dort kam es dann zu dem Übergriff. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach Zeugen, die Angaben zu den Personen und zum Ablauf machen können. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Verkehrsunfälle:

Laubach: Zwei 15-Jährige bei Unfall auf der B276 verletzt

Auf der Bundesstraße 276 kam es Sonntagnachmittag zu einem Unfall bei dem sich ein 15-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades und sein 15-jähriger Beifahrer verletzten. Gegen 17.00 Uhr verlor der junge Fahrer in einer Kurve ("Applaus-Kurve") die Kontrolle über seine Yamaha und geriet von der Fahrbahn ab. Die beiden 15-Jährigen kam zu Fall und verletzten sich dabei. Ein Hubschrauber brachte den schwerverletzten Fahrer in ein Krankenhaus. Der Beifahrer wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Mit 1,15 Promille Unfall gebaut

Ein alkoholisierter 50-jähriger Kleinbusfahrer war Samstagvormittag gegen 07.45 Uhr auf dem Schiffenberger Weg stadtauswärts unterwegs. An einer roten Ampel übersah er offenbar einen an der roten Ampel haltenden Daimler eines 69-jährigen Gießeners. Beim Ausweichen touchierte er den Kombi des 69-Jährigen, geriet anschließend auf eine Verkehrsinsel und fuhr dort gegen eine Warnbake. Die Ordnungshüter bemerkten Alkoholgeruch bei dem Ford-Fahrer: Er pustete 1,15 Promille. Die Polizisten nahmen ihn zwecks Blutprobenentnahme mit zur Wache und stellten seinen Führerschein sicher.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0641-7006 2048



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell