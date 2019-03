Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Landkreis Cuxhaven; Geestenseth Einbruch in Grundschule Geestenseth

Cuxhaven (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Freitag 01.03.2019, 22.00 Uhr bis Samstag 02.03.2019, 16.30 Uhr, in die Grundschule Geestenseth ein. Ein Fenster wurde aufgehebelt. Ob Gegenstände entwendet wurden, kann zur Zeit nicht gesagt werden. Wer Hinweise zu dem Einbruchgeschehen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Schiffdorf, Tel.: 04706-9480, in Verbindung zu setzen.

