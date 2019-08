Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Langenburg: Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag kurz vor 18:00 Uhr war ein 674-jähriger VW Golf-Fahrer auf der L1033 von Oberregenbach in Richtung Laßbach unterwegs. Vor ihm befuhren mehrere Fahrzeuge die Strecke. Kurz vor einer 180-Grad-Kurve kam der Fahrzeug-Kolonne ein bislang unbekannter Wagen entgegen. Die helle, mittelgroße Limousine touchierte den Golf des 67-Jährigen und beschädigte den Seitenspiegel. Der Fahrer der hellen Limousine setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Der Sachschaden an dem Golf beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die Polizei Blaufelden bittet um Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher unter Telefon 07953 925010.

Satteldorf-Gröningen: Autoscheibe eingeschlagen

Ein unbekannter Täter schlug zwischen Dienstag, 13:00 Uhr und Mittwoch 9,10 Uhr die Seitenscheibe eines in der Rötstraße geparkten Kia Sportage ein. Aus dem Wagen wurde nichts entwendet.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Schwäbisch Hall: Fehler beim Ausparken

Am Mittwoch parkte eine 57-Jährige Daimler-Fahrerin in der Willy-Brandt-Allee aus, als gleichzeitig eine 52-jährige Dacia-Fahrerin ebenfalls rückwärts ausparken wollte. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

