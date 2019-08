Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Pullover anprobiert - Geldbeutel geklaut

Kaiserslautern (ots)

Während sie einen Pullover anprobierte, ist eine Frau am Montagvormittag bestohlen worden. Wie die 42-Jährige der Polizei meldete, war sie in einem Discounter in der Königstraße einkaufen. Um das Kleidungsstück zu testen, stellte sie ihre Handtasche in einem Verkaufsständer ab und entfernte sich auch wenige Meter.

Nach der Anprobe stellte die 42-Jährige fest, dass ihr Geldbeutel verschwunden ist. Unbekannte Täter müssen den unbeobachteten Moment genutzt und die Börse aus der Tasche gezogen haben. Gestohlen wurden: Bargeld, Personalausweis, Führerschein und EC-Karten.

Täterhinweise gibt es derzeit nicht. Der Frau waren keine verdächtigen Personen aufgefallen. |cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell