POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Ermittlungen wegen Brandstiftung - Autos beschädigt - Löschwasser verursachte Fischsterben - Unfälle

Backnang: Kellerbrand - Spuren deuten auf Brandstiftung

In der Nacht zum Sonntag brannte in der Gartenstraße ein Kellerraum eines dortigen Wohnhauses. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Weil der Brand rechtszeitig entdeckt wurde, konnten alle Bewohner unverletzt das Gebäude verlassen. Zu den Brandursachenermittlung waren anschließend fachkundige Kriminaltechniker als auch ein Sachverständiger eingebunden. Nach vorliegenden Ergebnissen ist nun von einer Brandstiftung auszugehen, die auch fahrlässig verursacht sein könnte. Weitere Ermittlungsergebnisse liegen bislang bei der Kripo Waiblingen nicht vor.

Zur näheren Information hier die 1. Pressemeldung vom Sonntag 25. 08.19

Backnang: Kellerbrand

Gegen 23.40 Uhr kam es im Keller eines Wohnhauses in der Gartenstraße zu einem Brand. Dort waren aus bislang unbekannter Ursache abgestellte Möbel in Brand geraten. Mieter der darüber gelegenen Wohnung bemerkten den Rauch und konnte alle Bewohner rechtzeitig warnen. Sie gelangten selbstständig ins Freie, noch bevor die Feuerwehr eintraf. Diese konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Alle Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Polizei Backnang hat die Ermittlungen zu der derzeit noch unbekannten Brandursache aufgenommen. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 10000 Euro geschätzt.

Schorndorf: Baugerät entwendet

Auf einer Baustelle vor einem Discounter in der Waiblinger Straße wurde zwischen Freitag und Montag ein Hydraulikhammer der Marke Rammer, Typ 999, entwendet. Das Geräte hatte einen Wert von ca. 9000 Euro. Wer Hinweise zum Diebstahl und Verbleib des Baugeräts geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 in Verbindung setzen.

Plüderhausen: Autos beschädigt

Ein in der Grünewaldstraße abgestellter Pkw Fiat 500 wurde zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen beschädigt. Ein Vandale warf an dem Pkw mit einem Stein eine Fensterscheibe ein und demolierte die Heckklappe. In derselben Nacht wurde im Kepplerweg die Lackierung eines Pkw BMW zerkratzt. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Hinweise zu den Taten erbittet die Polizei Plüderhausen unter Tel. 07181/81344.

Plüderhausen: Vorfahrt missachtet

Ein 80-jähriger Toyota-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 8.30 Uhr die Gleisstraße und bog nach links in die Hauptstraße ein. Hierbei stieß er mi einer vorfahrtsberechtigten 40-jährigen Autofahrerin zusammen, die hierbei leicht verletzt wurde. Am Fahrzeug des 80-Jährigen und am Pkw Citroen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Winnenden - Bürg: Tote Fische im Buchenbächle

Die Polizei wurde am Dienstag darüber informiert, dass im Buchenbächle verendete Fische festgestellt wurden. Es war diesbezüglich bereits die Feuerwehr im Einsatz und Fachkundige des Landratsamts vor Ort. Derzeit wird davon ausgegangen, dass das Fischsterben im Zusammenhang mit dem Scheunenbrand vom letzten Wochenende steht. Laut Umweltschutzamt haben die Rückstände aus dem Löschwasser für einen zu niedrigen Sauerstoffgehalt im Wasser des Buchenbächles gesorgt. Dadurch sei es zu einem Fischsterben gekommen. Der Großteil des belasteten Wassers wurde am Dienstag auf Anraten des Umweltschutzamts aus dem Buchenbächle vor der Einleitung in den Buchenbach abgepumpt. Oberhalb der Einleitungsstelle des Löschwassers wurde gleichzeitig Frischwasser zugeführt. Zusätzliche Schäden für den darunterliegenden Buchenbach konnten abgewendet werden. Maßnahmen zur weiteren Schadensminimierung im Buchenbächle werden fortgeführt.

