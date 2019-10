Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Tatverdächtiger nach versuchtem Straßenraub festgenommen

Recklinghausen (ots)

Am Samstag, um 02:30 Uhr, forderte ein zunächst unbekannter Mann, unter Vorhalt eines Messers, Bargeld von einem 17-Jährigen aus Gladbeck und einer 16-Jährigen aus Gelsenkirchen. Die beiden konnten flüchten, der Täter entfernte sich ohne Beute von der Tatörtlichkeit an der Horster Straße. Im Nahbereich konnte ein 18-Jähriger aus Gladbeck festgestellt werden, auf den die Beschreibung des Täters passte. Er wurde vorläufig festgenommen. Gegen den 18-Jährigen wurde ein Haftbefehl erlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

