POL-RE: Haltern am See: Festnahme nach Autoaufbrüchen

Recklinghausen (ots)

Ein Zeuge hatte am Samstagmittag beobachtet, wie ein 31-jähriger Tatverdächtiger aus Gelsenkirchen, zwei Autos am Roost-Warendin-Platz aufgebrochen hat. Der Tatverdächtige konnte durch Polizeibeamte am Bahnhof angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Tatwerkzeuge und Diebesgut wurden sichergestellt. An den Fahrzeugen entstand 300 Euro Sachschaden.

