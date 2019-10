Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Schwerer Diebstahl

Rinteln (ots)

(ne) Im Zeitraum der letzten Woche von Dienstag, 08.10.2019 bis Freitag, 11.10.2019 gelangten Unbekannte in ein Gartenhaus in der Gartenkolonie in Rinteln am Doktorseeweg. Vermutlich nach mindestens einer Übernachtung wurden weiterhin einige darin befindliche Gegenstände entwendet. Schadenshöhe ca. 120,00 Euro.

Hinweise hierzu bitte an die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/95450.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Rinteln

Pressestelle

Hasphurtweg 3

31737 Rinteln

Telefon: 05751/95450

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell