POL-RBK: Kürten - Kürtener klaut Mercedes und verursacht über 17.000 Euro Schaden

Kürten - Kürtener klaut Mercedes und verursacht über 17.000 Euro Schaden

In der Nacht auf Sonntag (25.08.) stahl ein alkoholisierter 20-jähriger Kürtener auf einer Feier in der Straße Im Käulchen einen Autoschlüssel und entwendete gegen 02:15 Uhr - ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein - einen Mercedes der Klasse B. Beim Versuch, davon zu fahren und zu wenden, rammte der Beschuldigte rückwärts einen anderen PKW und vorwärts einen Carport. Beim Herausfahren in Richtung Wipperfürther Straße stieß der 20-Jährige außerdem noch gegen einen LKW. Der PKW wurde bei dem Manöver stark, der LKW leicht beschädigt.

Die Beamten konnten den Kürtener schließlich an der Wohnandresse seiner Mutter antreffen und nahmen ihn zwecks Blutprobenentnahme mit auf die Wache. Der Beschuldigte hyperventilierte allerdings stark, sodass ein Rettungswagen verständigt wurde. Im Rahmen der Untersuchung stellte sich jedoch schnell heraus, dass der 20-Jährige augenscheinlich nur schauspielerte. Als er das hörte, wurde er aggressiv und wütend und bespuckte die Rettungssanitäter.

Auf der Wache gab der Mann dann eine sehr abenteuerliche Version der Geschehnisse an: Er sei gegen 02:30 Uhr von einer Feier in Richtung Bushaltestelle gegangen, als plötzlich ein silberner Mercedes auf ihn zugefahren sei. Ein Mann sei ausgestiegen, habe ihn mit einer Pistole bedroht und genötigt, nach Bechen zu fahren. Er fuhr dann mit dem gestohlenen PKW in Richtung Biesfeld, als der Unbekannte ihm ins Lenkrad griff. Der Wagen sei dann zum Stehen gekommen und der Beifahrer weggelaufen. Der Beschuldigte selbst lief dann in Richtung Bechen und rief einen Bekannten an, der ihn dort abholen sollte. Kurios: Als die Beamten ihn nach einer Personenbeschreibung fragten, gab der Beschuldigte an, dass der Unbekannte zufälligerweise fast genauso ausgesehen hätte wie er. Er hätte dieselbe Größe, Statur und Frisur gehabt wie er selbst.

Das gestohlene Auto wurde indes gegen 06:30 Uhr in der Altenberger Straße auf Höhe der Einmündung Kochsfeld aufgefunden. Aufgrund der Lage vor Ort ist davon auszugehen, dass der Autodieb mit dem PKW einen Stacheldrahtzaun durchbrach und eine Straßenlaterne umfuhr.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 17.000 Euro. Den Kürtener erwartet nun ein Strafverfahren wegen besonders schwerem Diebstahl, Verkehrsunfallflucht und Beleidigung.(ma)

