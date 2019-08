Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Senior auf dem Rad übersehen

Rösrath (ots)

Ein 73-jähriger Rösrather ist am Sonntagmittag (25.08.) auf der Kölner Straße verletzt worden.

Der Senior war gegen 12:30 Uhr mit seinem Rad von Rösrath in Richtung Kleineichen unterwegs. Er benutzte dabei den auf der linken Seite angelegten Radweg, der für beide Richtungen freigegeben ist. Kurz vor der Einmündung Pestalozziweg sah er links in einer Ausfahrt einen stehenden VW Golf. In der Annahme, die Fahrerin hätte ihn auch gesehen, fuhr er weiter.

Die 56-jährige Rösratherin am Steuer des Golf gab an, sie habe sich nach links und rechts vergewissert. Anschließend sei sie angefahren, um nach rechts in Richtung Ortsmitte abzubiegen. Erst im letzten Augenblick sah sie den von rechts kommenden Radfahrer.

Einen Unfall konnte sie nicht verhindern. Der Senior erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Versorgung in das Bensberger Krankenhaus. Es entstand nur geringer Sachschaden. (rb)

