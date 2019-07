Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Großbrand einer Lagerhalle für Kunstharze in Rastede +++

Oldenburg (ots)

Am Mittwoch, dem 31.07.2019, um 00:14 Uhr wurde der Großleitstelle Oldenburger Land über Notruf eine brennende Lagerhalle in einem Gewerbegebiet in Rastede, Ortsteil Hahn, mitgeteilt. Unverzüglich wurde die freiwillige Feuerwehr alarmiert und mehrere Funkstreifenwagen entsandt. Als sich beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte herausstellte, dass eine ca. 15 x 30 Meter große Lagerhalle für Kunstharze in vollem Umfang in Flammen stand, wurden weitere Kräfte angefordert. Der gesamte Bereich musste für die Löscharbeiten und zu verlegende Schläuche großräumig abgesperrt und und auch der Eisenbahnverkehr zwischen Oldenburg und Wilhelmshaven aufgrund der nahe gelegenen Gleise vorübergehend eingestellt werden. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner aufgefordert Fenster und Türen zu schließen. Einige unmittelbar angrenzende Anwohner mussten vorsorglich evakuiert werden. Die insgesamt 40 Feuerwehreinheiten mit ca. 140 Einsatzkräften wurden bei der Brandbekämpfung auch von der Berufsfeuerwehr Oldenburg mit einem Drehleiterwagen unterstützt. Ein Feuerwehrkamerad erlitt während der Löscharbeiten einen Kreislaufzusammenbruch und wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Schließlich konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und vollständig abgelöscht werden. Der verursachte Schaden wird vorsichtig auf ca. 250.000 EURO geschätzt. Angaben zur Brandursache können bislang nicht geamcht werden. Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt und ein Brandermittlungsverfahren eingeleitet.

