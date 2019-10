Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht

Rinteln (ots)

(ne) In der Zeit von Mittwoch, 09.10.2019 ca. 09:00 Uhr bis Donnerstag, 10.10.2019 um 13:00 Uhr, verursachte ein bisher unbekanntes Fahrzeug in Deckbergen im Mühlenweg einen Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Zunächst beschädigte der oder die Fahrzeugführer/-in, vom Agnes-Nordmeier-Weg kommend in Fahrtrichtung Osterburgstraße, zunächst einen gemauerten Grundstückspfosten und folgend ein an gleicher Stelle aufgestelltes Verkehrsschild. Obwohl an beiden Gegenständen Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand, entfernte sich der oder die Verursacherin unerlaubt vom Unfallort.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/95450.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Rinteln

Pressestelle

Hasphurtweg 3

31737 Rinteln

Telefon: 05751/95450

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell