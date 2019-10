Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unter Drogeneinfluss ohne Führerschein unterwegs

Obernkirchen (ots)

(PP) Weil er ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss mit seinem Roller am gestrigen Tage gegen 14:55 Uhr auf der B 65 in Gelldorf in Richtung Bückeburg unterwegs war, wird sich ein 48-jähriger Bückeburger strafrechtlich verantworten müssen. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, sowie die Entnahme einer Blutentnahme angeordnet. Da der Bückeburger bei der durchgeführten Verkehrskontrolle zudem noch falsche Personalien angab, wurde gegen ihn zusätzlich ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell