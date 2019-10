Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Dilettantischer PKW-Aufbruch

Bückeburg (ots)

(PP) Am 10.10. stellte eine 43-jährige Fahrzeugführerin ihren silberfarbenen Mercedes der E-Klasse in einer Parkbucht des Dr.-Witte-Platzes in Bückeburg ab und begab sich in der Zeit von 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr in eine nahegelegene Spielhalle. Die Abwesenheit nutzte ein unbekannter Täter, um das abgestellte Fahrzeug aufzubrechen und aus dem Fahrzeuginneren einen geringen Bargeldbetrag zu entwenden. Hierbei verwendete der Täter vermutlich einen sogenannten "Kuhfuß", mit dem er an den Türen sowie dem hinteren Seitenteil und dem Kofferraumdeckel erheblichen Sachschaden verursachte. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, diese unter Tel.-Nr. 0572295930 der Polizei in Bückeburg mitzuteilen.

