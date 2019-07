Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Gegengefahren und abgehauen

Achern (ots)

Auf einem Parkdeck in der Rosenstraße fuhr am Donnerstag gegen 22 Uhr ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Mercedes beim Ausparken gegen einen silberfarbenen Mercedes. Ohne sich um den angerichteten Schaden an der Stoßstange des geparkten Autos zu kümmern fuhr der Verursacher weg. Nach bisheriger Schätzung entstand ein Fremdschaden in Höhe von ungefähr 1.000 Euro. Zeugen werden um Hinweise an das Polizeirevier Achern, Telefon: 07841 7066-200, gebeten. /ag

