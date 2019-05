Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendiebstahl - Wer hat den Mann gesehen?

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht einen mutmaßlichen Taschendieb, der am Mittwoch gegen 12 Uhr in der Eisenbahnstraße an der Kreuzung Karl-Marx-Straße einen 33-Jährigen bestohlen hat. Der Unbekannte rempelte beim Überqueren der Ampelkreuzung sein Opfer an. Kurze Zeit später bemerkte der 33-Jährige, dass sein Mobiltelefon fehlte. Der Tatverdächtige hatte es ihm offensichtlich unbemerkt aus der Hosentasche gezogen. Laut Angaben des Geschädigten habe der Mann dunkle Hautfarbe und sei mit einer blauen Jacke sowie einer blauen Kappe bekleidet gewesen. Zeugen, die Hinweise geben können oder den Verdächtigen gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

