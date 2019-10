Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Einbruchversuch - Tatverdächtige festgenommen

Recklinghausen (ots)

Am Freitag, gegen 02:15 Uhr, beobachtete eine Zeugin an der König-Ludwigstraße zwei Tatverdächtige, die versucht hatten mittels Brecheisen in einen Gastronomiebetrieb zu gelangen. Sie alarmierte die Polizei. Im Nahbereich konnten zwei 17-Jährige aus Recklinghausen, mit dem möglichen Tatwerkzeug, angetroffen werden. Sie wurden vorläufig festgenommen. Die Tatverdächtigen gelangten nicht ins Gebäude, es entstand lediglich Sachschaden an der Tür.

