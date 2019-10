Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Tödlicher Verkehrsunfall in Haltern am See

Recklinghausen (ots)

Am heutigen Morgen, um 01:25 Uhr, bemerkten vorbeifahrende Kraftfahrzeugführer einen verunfallten PKW am Straßenrand der Recklinghäuser Straße in Haltern Bossendorf. Anhand der vorgefundenen Unfallspuren befuhr der PKW, Ford Fiesta, zuvor die Recklinghäuser Straße aus Marl kommend in Fahrtrichtung Haltern. Etwa 300 Meter nördlich der Schachtanlage Haltern kam der PKW auf gerader Fahrbahn aus unbekannten Gründen nach rechts ab und prallte frontal gegen einen dortigen Straßenbaum. Hierbei löste sich der Motorblock komplett aus dem Fahrzeug und schleuderte auf die Fahrbahn. Der PKW rollte aus und kam nach 20 Meter zum Stehen. Im Fahrzeug befand sich lediglich der 61 jährige angeschnallte Recklinghäuser Halter des PKW. Dieser war zum Zeitpunkt der PKW-Auffindung bereits verstorben. Die Recklinghäuser Straße blieb für den Zeitraum der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

