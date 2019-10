Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: 75-Jähriger unter Gewaltanwendung bestohlen

Recklinghausen (ots)

Am heutigen Donnerstag, gegen 10:30 Uhr, kam es auf einem Friedhof an der Horster Straße, zu einem Raub zum Nachteil eines 75-Jährigen Bottropers. Die drei unbekannten Täter entwendeten unter Gewaltanwendung ein Fahrrad, Mobiltelefon, Brille, Geldbörse und Schlüssel. Anschließend flüchteten sie in Richtung Passstraße.

Personenbeschreibungen:

1. Person: weiblich, weiße Mütze, schwarze Kleidung, sprach mit Akzent 2. Person: männlich, dunkler Kapuzenpullover, ca. 180cm 3. Person: männlich, dunkler Kapuzenpullover, ca. 190cm, sehr kräftig

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

