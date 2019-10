Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Brand in Jugendeinrichtung

Recklinghausen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, um 03:40 Uhr, wurde ein Brand in einem Betonanbau einer Jugendeinrichtung an der Straße Am Limberg gemeldet. Die Feuerwehr musste ausrücken, um das Feuer zu löschen. Nach ersten Erkenntnissen hatten zwei tatverdächtige Jugendliche Bücher in dem Anbau verbrannt. Das Feuer geriet außer Kontrolle. Bei dem Versuch das Feuer zu löschen verletzte sich ein 14-Jähriger. Zur Höhe der Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

