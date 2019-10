Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Geld mit gestohlener Karte abgehoben - Polizei sucht mit Foto

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger schlug am 29.05.2019 an der Konrad-Adenauer-Straße an einem geparkten Pkw die Scheibe ein und entwendete daraus die Handtasche. Mit der ebenfalls erbeuteten Debitkarte hob die abgebildete Person Geld ab. Hierbei wurde der Tatverdächtige durch die Kamera aufgezeichnet.

Bilder des Tatverdächtigen finden Sie im Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/gladbeck-diebstahl-computerbetrug Zeugen, die den Mann kennen, sollen sich mit dem Regionalkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung setzen.

