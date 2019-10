Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Trickdiebstahl bei 84-Jährigem

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, um 15:30 Uhr, verschafften sich zwei unbekannte Frauen unter einem Vorwand Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus an der Gartenstraße. Eine der beiden Frauen fragte bei dem 84-Jährigen Geschädigten nach Schreibmaterial. Währenddessen durchsuchte eine zweite Frau das Schlafzimmer nach Wertgegenständen. Als der 84-Jährige das Vorhaben bemerkte, schubsten sie den Mann zur Seite und flüchteten in unbekannte Richtung. Ob etwas gestohlen wurde, konnte noch nicht festgestellt werden.

Eine der beiden Frauen konnte beschrieben werden: ca. 40 Jahre alt - 165cm - 170cm groß - stabile Statur - graue Pudelmütze - graue Winterjacke - sprach gesprochen Deutsch.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell