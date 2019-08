Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Ein abschleppreifes Fahrzeug nach Unfall im Kreuzungsbereich

Leimen (ots)

An der Kreuzung Bgm.-Weidemaier-Straße/St. Ilgener Straße ereignete sich am Donnerstag, gegen 11:20 Uhr, ein Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden in Höhe von über 5.000 Euro entstand. Eine 87-jährige Nissan-Fahrerin war von der Bgm.-Wiedemaier-Straße in den Kreuzungsbereich eingefahren und nahm dabei einem von links kommenden 25-jährigen Renault-Fahrer die Vorfahrt. Der Renault-Fahrer versuchte noch nach links auszuweichen, konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern. Er streifte an der Front des Nissans entlang, wobei dessen Fahrzeug so sehr beschädigt wurde, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde aber glücklicherweise niemand.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell