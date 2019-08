Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Herausfahren von Parkplatz mit Radfahrer kollidiert - Mann stürzte und zieht sich Verletzungen zu

Walldorf (ots)

Ein 61-jähriger Radfahrer wurde bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, in der Wiesenstraße leicht verletzt. Ein 23-jähriger VW-Fahrer wollte von einer Parkplatzausfahrt in die Wiesenstraße abbiegen und nahm dabei einem aus Richtung Impexstraße kommenden Radfahrer die Vorfahrt. Der Fahrradfahrer versuchte noch abzubremsen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr vermeiden. Er streifte an der Stoßstange des PKWs entlang, wurde nach links abgewiesen und stürzte mitten auf der Straße zu Boden. Der 61-Jährige zog sich Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Zweirad sowie am VW entstand Sachschaden, der auf ca. 3.000 Euro geschätzt wird.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell