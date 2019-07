Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Datteln

Ein unbekannter Täter stieg am Sonntag um 23:50 Uhr an der Castroper Straße durch ein offenstehendes Badezimmerfenster im ersten Obergeschoss eines Reihenhauses. Eine 21-jährige Bewohnerin war zuhause und rief nach ihrer Schwester. Der Täter flüchtete daraufhin, ohne Beute, in unbekannte Richtung.

Herten

Im Tatzeitraum, zwischen Samstag 13:30 Uhr und Sonntag 11:00 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Bahnhofstraße. In der Wohnung wurden die Schränke durchsucht. Entwendet wurden Schmuck, Bekleidung und elektronische Geräte. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Herten

Am Samstagvormittag gelangten unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung an der Bahnhofstraße. Entwendet wurden Schmuck und Bargeld. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Waltrop

Bei einem Einbruch an der Dorfmüllerstraße in der Nacht zu Sonntag wurde mutmaßlich durch eine unbekannte Täterin Schmuck entwendet. An der Wohnung einer Einrichtung für betreutes Wohnen wurde eine Frau angesprochen, bei der es sich um die Täterin handeln könnte. Mit letzter Sicherheit steht dies noch nicht fest. Die Frau entfernte sich in unbekannte Richtung: Personenbeschreibung: ca. 30 Jahre alt, 160cm groß, spricht gebrochen deutsch.

Recklinghausen

In der vergangenen Woche gelangten Unbekannte, in einem Zeitraum zwischen Montag und Freitag, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Feldstraße. In der Wohnung wurde eine Zimmertür gewaltsam geöffnet. Angaben zur Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Herten

Unbekannte Täter öffneten am Wochenende (Tatzeit zwischen Freitag und Montag) gewaltsam die Eingangstür zu einem Ladenlokal an der Antoniusstraße. Entwendet wurden Porzellan und Schmuck. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Dorsten

Unbekannte Täter brachen am Montagmorgen in eine Gaststätte an der Luisenstraße ein. Die Täter hebelten einen Zugang zu Keller auf. Hier wurden Lebensmittel und Spirituosen entwendet. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Um Hinweise zu den Sachverhalten bitten die zuständigen Kommissariate unter 0800 2361 111.

