Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

In einem Graben an der Dinslakener Straße fand eine Zeugin am Sonntag um kurz nach 06.00 h ein kaputtes Auto. Die Polizei stellte fest, dass der Wagen offensichtlich von der Fahrbahn abgekommen war und dabei ein Schild beschädigt hatte. Vom Fahrer fehlte jede Spur. Der Pkw wurde sichergestellt, die Ermittlungen, wer den Wagen gefahren hat, dauern an. Der Schaden wird auf insgesamt 7000 Euro geschätzt.

Mit einem Sachschaden in Höhe von 1000 Euro fand ein Fahrer seinen geparkten, silbernen Mercedes am Sonntag an der Heinrich-Gutermuth-Straße vor. Er hatte den Wagen unbeschädigt um 14.00 h abgestellt. Gegen 16.30 h war das Fahrzeug beschädigt. Ein Verursacher hat sich nicht gemeldet.

Castrop-Rauxel:

Ein Zeuge beobachtete am Sonntag gegen 11.30 h, wie ein Auto an der Holzstraße gegen einen Baum fuhr. Danach flüchtete der Wagen von der Unfallstelle. Es entstand Schaden in Höhe von 5000 Euro. Der Pkw konnte von den Polizisten in der Nähe gefunden werden. Er wurde sichergestellt. Die Ermittlungen, wer den Wagen zur Unfallzeit gefahren hat, dauern an.

Herten:

An der Elisabethstraße beobachtete ein Zeuge am Sonntag gegen 22.15 h, wie ein schwarzer BMW einen geparkten Pkw anfuhr. Anschließend stiegen zwei Frauen aus dem Wagen und gingen weg. Der Pkw flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Der Fahrer/die Fahrerin des Wagens meldete den Unfall nicht. Eine der Frauen trug ein Kopftuch, die andere ein weißes T-Shirt.

Marl:

An der Bergstraße kam es am Sonntag um kurz nach 07.00 h zu einer Unfallflucht. Ein Pkw war von der Fahrbahn abgekommen und war über eine Verkehrsinsel gefahren. Dabei hatte der Wagen zwei Verkehrsschilder beschädigt und teilweise herausgerissen. Der Fahrer flüchtete mit seinem Wagen in die Langehegge. Polizisten fanden an der Imenkampstraße den beschädigten Wagen und stellten ihn sicher. Der Schaden an Auto und Verkehrseinrichtungen beträgt ungefähr 8000 Euro. Später kam ein 29-jähriger Marler zur Wache und gab zu, mit dem Wagen unterwegs gewesen zu sein. Da er wahrscheinlich Alkohol getrunken und Drogen genommen hatte, wurden ihm Blutproben abgenommen.

Waltrop:

Auf einem Schotterparkplatz an einem Hof an der Recklinghäuser Straße ist am Samstag zwischen 17.30 h und 20.45 h während einer Feier ein geparkter schwarzer Ford Kuga beschädigt worden. Der Wagen hatte einen Schaden in Höhe von ungefähr 1200 Euro, als der Fahrer zurückkam. Ein Verursacher hat sich nicht gemeldet.

Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Bottrop, Dorsten, Gladbeck, Haltern am See und Marl erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter 0800 2361 111. Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Castrop-Rauxel, Datteln, Herten, Oer-Erkenschwick, Recklinghausen und Waltrop erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter 0800 2361 111.

