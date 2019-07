Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Zusatzsicherung verhindert Einbruch

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Am Wochenende versuchten unbekannte Täter, über eine Kellertür in ein Einfamilienhaus an der Bahnhofstraße zu gelangen. An der Tür sind Hebelspuren zu erkennen. Es blieb beim Versuch, da die Tür von innen durch einen Zusatzriegel gesichert war. An der Tür entstand dennoch Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Informationen zur Sicherung ihres Zuhauses bekommen Sie beim zuständigen Fachkommissariat unter 02361-553344.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Mark Lesch

Telefon: 02361 55 1031 oder 02361 55 1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell