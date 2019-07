Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: 13-Jähriger angefahren

Recklinghausen (ots)

Ein 13-jähriger Junge aus Haltern am See wurde am Montag um 08.45 h an der Pitter-Bey-Straße von einem Auto angefahren und leicht verletzt. Er war vom Gehweg auf die Straße gefahren. Dort kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Auto eines 53-jährigen Bochumers. Der Junge kam zu Fall und wurde leicht verletzt.

