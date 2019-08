POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 01.08.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

Weener - Einbruch in Drogeriemarkt

Weener - In der heutigen Nacht kam es gegen 03:50 Uhr zu einer Alarmauslösung in einem Drogeriemarkt in der Neuen Feldstraße. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass die Eingangstür des Geschäftes aufgehebelt wurde. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Die Täter entwendeten aus dem Drogeriemarkt zahlreiche Tabakwaren. Der Gesamtschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht näher bestimmt werden. Der Tatort wurde aufgenommen und Spuren wurden gesichert. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Verkehrsunfall

Emden - Am gestrigen Nachmittag ereignete sich gegen 15:30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorrades auf der Larrelter Straße. Ein 57-jähriger aus Emden befuhr mit seinem Kraftrad die Larrelter Straße und beabsichtigte nach rechts in die Niedersachsenstraße abzubiegen. Aufgrund der nassen Fahrbahn stürzte der Emder im Kurvenbereich von seinem Kraftrad. Schwer verletzt wurde er einem Krankenhaus zugeführt. Das Kraftrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Hesel - Illegale Müllentsorgung

Hesel - Am vorletzten Sonntag kam es im Heseler Wald zu einer illegalen Müllentsorgung. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie eine Frau einen Restmüllsack aus ihrem Pkw im Wald entsorgte und wieder wegfuhr. Dies meldete er einem zuständigen Förster, der eine Anzeige bei der Polizei erstattete. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Borkum - Diebstahl von Bargeld

Borkum - Am gestrigen Mittag wurde bei der Polizeistation Borkum ein Geldbörsendiebstahl zur Anzeige gebracht. Die Geldbörse war zuvor für kurze Zeit in einer Fahrradtasche in der Richthofenstraße abgelegt worden. Noch während der Anzeigenaufnahme hatte ein ehrlicher Finder die Geldbörse, die er an einem Fahrradstand in der Richthofenstraße aufgefunden hatte, bei der Polizei abgegeben. Das Bargeld befand sich jedoch nicht mehr in der Geldbörse. Zeugen oder Hinweisgeber werden daher gebeten, sich mit der Polizeistation Borkum in Verbindung zu setzen.

