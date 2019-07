Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 31.07.2019

PI Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfall (siehe Bildmaterial) ++ Verkehrsunfall ++ Pkw beschädigt - Zeugen gesucht! (siehe Bildmaterial) ++ Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss und ohne Fahrerlaubnis ++ Brand einer Rundballenpresse ++ Verstoß gegen das Waffengesetz ++ Verkehrsunfallflucht ++

Filsum - Verkehrsunfall (siehe Bildmaterial)

Filsum - Am Sonntag gegen 13:15 Uhr ereignete sich auf der Lammertsfehner Straße ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Treckergespanns und eines Pkw BMW. Eine 27-jährige aus Filsum befuhr mit einem BMW die Lammertsfehner Straße aus Richtung Remels kommend. Sie setzte zu einem Überholvorgang eines vor ihr fahrenden Wohnmobils und eines davor fahrenden Treckers, an dem zwei Anhänger gekoppelt waren, an. Dabei übersah die Filsumerin, dass das Treckergespann nach links in den Dammstückenweg einbog. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei der Trecker um circa 180 Grad nach rechts geschleudert wurde. Die 27-jährige Fahrerin sowie ihre 23-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der 57-jährige Fahrer des Treckergespanns aus Uplengen blieb nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt. Der Trecker sowie der BMW wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Eine Spezialfirma reinigte die Fahrbahn, die durch das ausgelaufene Hydrauliköl des Treckers verunreinigt wurde.

Moormerland - Verkehrsunfall

Moormerland - Ein ähnlicher Verkehrsunfall ereignete sich am heutigen Vormittag gegen 09:45 Uhr auf der Hauptstraße, Ecke Allee. Ein 56-jähriger Moormerländer befuhr mit einem Trecker, an dem ein Güllewagen gekoppelt war, die Hauptstraße in Richtung Leer. Er beabsichtigte nach links in die Allee einzufahren. Dies erkannte ein 90-jähriger aus Moormerland mit seiner Mercedes A-Klasse nicht, setzte zum Überholvorgang an und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem Treckergespann. Dabei schleuderte der Mercedes auf die Fahrzeugseite und der Fahrer wurde eingeklemmt. Die Feuerwehr konnte den Mann aus dem Fahrzeug befreien und an den Rettungsdienst übergeben. Schwer verletzt wurde der 90-jährige in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 56-jährige Fahrer des Treckers erlitt nach derzeitigen Erkenntnissen einen Schock. Für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Hauptstraße in der Zeit von 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr voll gesperrt werden.

Emden - Pkw beschädigt - Zeugen gesucht! (siehe Bildmaterial)

Emden - In der Zeit zwischen letzten Donnerstagabend und Freitagmorgen wurde auf einem Parkplatz, der an einem Mehrparteienhaus im Liekeweg grenzt, ein schwarzer Renault Megane beschädigt. Hierbei wurde die Heckscheibe gänzlich zerstört und die Kofferraumklappe weist eine große Delle auf. Der Schaden wurde vermutlich durch einen Verkehrsunfall verursacht. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Holtland - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Holtland - Am gestrigen Abend gegen 22:15 beabsichtigte die Polizei einen VW Passat in der Schulstraße zu kontrollieren. Der Fahrer bemerkte dies, als die Beamten den Funkstreifenwagen wenden mussten. Daraufhin beschleunigte der Fahrzeugführer sein Fahrzeug und bog in der Süderstraße in eine Sackgasse ein. Hier konnte der Passat letztlich gestoppt werden. Bei der anschließenden Kontrolle ergaben sich bei dem 19-jährigen aus Neukamperfehn Anhaltspunkte für eine Drogenbeeinflussung. Ein Drogenvortest verlief positiv, sodass eine Blutentnahme veranlasst wurde. Der 19-jährige konnte weiterhin keinen Führerschein vorzeigen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Uplengen - Brand einer Rundballenpresse

Uplengen - Am gestrigen Abend wurden Kräfte der Feuerwehr und der Polizei zu einem Brand einer Rundballenpresse in der Stapeler Straße gerufen. Der Fahrer der landwirtschaftlichen Zugmaschine beabsichtigte mit der Rundballenpresse von einem Feld auf ein anderes zu fahren. Dabei bemerkte er, dass diese zu brennen begann. Umgehend löste er die Presse von dem Trecker. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und ein Übergreifen der Flammen auf das Weideland verhindern. Durch den Brand wurde die dortige Straße mit Hydrauliköl verunreinigt. Zur Reinigung der Fahrbahn wurde deshalb eine Spezialfirma angefordert. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist die Brandursache auf eine Überhitzung der Rundballenpresse durch den momentan dauerhaften Ernteeinsatz zurückzuführen.

Borkum - Verstoß gegen das Waffengesetz

Borkum - Am Montag wurde der Polizei auf Borkum ein aufgefundener Rucksack übergeben. Der Rucksack konnte im Rahmen von Aufräumarbeiten anlässlich der stattgefundenen Volleyballfeier am letzte Wochenende in den Dünen am Borkumriff aufgefunden werden. Bei einer Durchsicht des Rucksackes stellten die Beamten fest, dass hierin ein Einhandmesser sowie Alkoholika deponiert waren. Da der Besitz dieses Einhandmessers ein Verstoß gegen das Waffengesetz darstellt, wurde es sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Leer - In der Zeit zwischen Freitagmorgen und Sonntagmorgen wurde auf dem Parkplatz des Multi-Süd-Marktes im Osseweg ein schwarzer Audi, A3 durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der A3 war neben dem dortigen Campingzelt in Höhe der Parkplatzzufahrt abgestellt. An dem Fahrzeug befinden sich nunmehr an der linken, vorderen Stoßstange Lackkratzer. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

