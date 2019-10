Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Unfall bei Wendemanöver

Recklinghausen (ots)

Ein 30-jähriger Dortmunder wollte am Mittwoch gegen 16.45 h mit seinem Auto auf der Castroper Straße in der Nähe der Einmündung Herdiekstraße wenden. Dabei stieß er mit dem entgegenkommenden Wagen eines 30-jährigen Marlers zusammen. Dessen Auto geriet durch die Kollision in den Gegenverkehr und stieß mit zwei weiteren Pkw einer 63-jährigen Dattelnerin und eines 32-jährigen Dattelners zusammen. Der Marler erlitt leichte Verletzungen und musste im Krankenhaus behandelt werden. Zwei Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt 5800 Euro geschätzt. Zur Unfallaufnahme wurde die Castroper Straße gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell