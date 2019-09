Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Steinfeld - Verkehrsunfallflucht aufgeklärt

Cloppenburg/Vechta (ots)

Die Polizei konnte nach einem Verkehrsunfall am 11.09.2019 eine Verkehrsunfallflucht aufklären. Beschuldigt wird ein 21-Jähriger aus Damme, nach diesem Verkehrsunfall in Steinfeld, Handorfer Straße, mit dem Pkw eines 55-Jährigen aus Steinfeld zusammengestoßen und anschließend mit seinem Fahrzeug vom Unfallort geflohen zu sein. Am Unfallort konnte die Polizei Fahrzeugteile des flüchtigen Fahrzeuges sicherstellen. Im Landkreis Vechta mussten nach intensiver Datenrecherche einige Fahrzeuge überprüft werden, an denen diese Fahrzeugteile verbaut waren. Bei der Überprüfung des Pkw des jungen Dammers stellten die Beamten entsprechende Beschädigungen fest, die ins Spurenbild zu dem Verkehrsunfall am 11.09.2019 passten. Der Pkw des 21-Jährigen wurde beschlagnahmt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell