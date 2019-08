Polizei Duisburg

POL-DU: Obermarxloh: Mutmaßlicher Fahrraddieb gestellt - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Donnerstag (29. August) hat eine aufmerksame Zeugin gegen 9:40 Uhr die Polizei verständigt. Die Duisburgerin hatte zuvor aus dem Fenster ihrer Wohnung auf der Kurt-Spindler-Straße einen Mann (36) beobachtet, der ein pinkfarbenes Kinderfahrrad schob. Als sie den Tatverdächtigen aufforderte, das Fahrrad stehen zu lassen, hob er es hoch und rannte in Richtung Neumühl davon. Die 27-Jährige rief die Polizei und beschrieb den Flüchtigen: Der Mann hat schulterlange, rot/blonde Haare und trug eine graue Sweatshirt Jacke mit schwarz abgesetzten Schultern, blaue Jeans und weiße Turnschuhe. Im Bereich der Körnerstraße/Uhlandstraße fanden die Polizisten einen 36-Jährigen, der zwar kein Fahrrad dabei hatte, aber auf den die Täterbeschreibung zutraf. Gegenüber der Polizei gab der Mann an, dass er nichts mit einem Fahrraddiebstahl zu tun habe. Die Beamten suchten den Weg vergeblich nach dem Kinderfahrrad ab. Gegen den Duisburger leiteten sie ein Strafverfahren wegen Verdachts des Diebstahls ein. Die Kripo bittet um Hinweise: Zeugen, die Angaben zum Verbleib des pinken Fahrrades und des rechtmäßigen Besitzers machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 0203-280-0 beim Kriminalkommissariat 34. (dab)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell