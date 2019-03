Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autos krachen auf Kreuzung ineinander

Minden (ots)

Infolge eines Verkehrsunfalls auf der Kreuzung Lübbecker Straße und Dützener Weg verletzte sich am Montagmittag ein Beteiligter. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Ein 88-jähriger Mindener befuhr gegen 12.15 Uhr mit seinem Opel den Dützener Weg in Richtung Lübbecker Straße. An der Kreuzung angekommen, wollte er, so Zeugenaussagen, bei Grünlicht nach links auf die Lübbecker Straße einfahren. Hier kam es aber zu einer Kollision mit einer Mini-Fahrerin. Die 49-Jährige Bad Oeynhauserin befuhr zeitglich die Lübbecker Straße in Richtung Rothenuffeln. Der Mindener zog sich Verletzungen zu und wurde dem Klinikum Minden zugeführt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell