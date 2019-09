Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Werkzeuge aus Transportern entwendet

In der Zeit von Mittwoch, 25. September 2019, 18.00 Uhr, bis Donnerstag, 26. September 2019, 07.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter aus einem VW Crafter diverses Werkzeug. Das Fahrzeug war in der Einfahrt zu einem Wohnhaus an der Beethovenstraße geparkt. Außerdem wurde in derselben Nacht an der Frillingstraße ein Opel Movano, an der Mozartstraße ein Citroen Jumper und an der Willy-Brand-Straße ein weiterer Opel aufgebrochen. Auch hier wurden Werkezuge entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445/351) entgegen.

