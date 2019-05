Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Straßenhaus vom 05.05.2019

Windhagen (ots)

Zusammenstoß zwischen Fahrradfahrer und schwangeren Fußgängerin

Am 03.05.2019 kam es gegen 18:35 Uhr in der Hauptstraße in Windhagen aufgrund einer Unachtsamkeit zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 57-jährigem Fahrradfahrer und einer 27-jährigen Schwangeren. Glücklicherweise kam es lediglich zu leichten Verletzungen. Eine Gesundheitsgefahr für das ungeborene Baby bestand nach ersten Erkenntnissen nicht.

