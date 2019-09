Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrunkener und unter Drogen stehender Pkw Führer fährt Ampelmast um

Bielefeld (ots)

DV/ Bielefeld - Mitte- Am frühen Sonntagmorgen meldete ein Taxifahrer der Polizei, dass er soeben unmittelbar vor dem Johanneskrankenhaus einen Unfall beobachtet habe. Offensichtlich versuche der Fahrer eines BMW die Unfallstelle zu verlassen. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, stellten sie einen 7er BMW fest, der schwer beschädigt auf einer Verkehrsinsel stand. Die Hinterachse hatte keinen Bodenkontakt mehr, da der BMW einen Ampelmast unter sich begraben hatte. Der Fahrer saß noch im Fahrzeug und die Räder drehten durch, weil der 22-jährige Bielefelder laufend das Gaspedal betätigte. Bei der näheren Überprüfung stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 22-jährigen Bielefelders fest. Zudem verlief ein Drogenvortest positiv. Dem aggressiven Fahrer wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Die Beamten stellten den Führerschein des BMW Fahrers sicher. Der beschädigte BMW musste abgeschleppt werden. Ein Mitarbeiter der Stadt Bielefeld erschien am Unfallort und kümmerte sich um den umgeknickten Ampelmast. Der Sachschaden wird auf ca. 15 000,- Euro geschätzt.

