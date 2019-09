Polizei Bielefeld

POL-BI: Vier Verletzte bei Auffahrunfall in Bielefeld-Quelle

Bielefeld (ots)

FK / Bielefeld - Quelle - Am Samstag, 07.09.2019, gegen 14 Uhr, kam es zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine 35-jährige Verlerin befuhr mit ihrem VW die Osnabrücker Straße aus Gadderbaum kommend und beabsichtigte an der Einmündung zur Alleestraße nach links in diese abzubiegen. Ein nachfolgender 81-jähriger Bielefelder erkannte dies augenscheinlich zu spät und fuhr mit seinem Ford ungebremst auf. Der Bielefelder wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Die Fahrerin des VW und die beiden ein-, bzw. fünfjährigen Kinder in ihrem Fahrzeug erlitten leichte Verletzungen. Alle Personen wurden mit Rettungswagen in ein Bielefelder Krankenhaus verbracht. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell