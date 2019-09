Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen und fünf verletzten Personen auf der A 2

Bielefeld (ots)

Am Freitag, 06.09.2019, gegen 15.25 Uhr, ereignete sich auf der A 2 in Fahrtrichtung Hannover, Höhe Anschlussstelle Gütersloh, ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten PKW sowie einem Wohnmobil. Ein 62 jähriger BMW-Fahrer aus Meckenheim befuhr den linken Fahrstreifen und musste verkehrsbedingt abbremsen. Ein dahinter fahrender 50 jähriger Fahrer eines Wohnmobils aus Lübben konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, fuhr auf den BMW auf und blieb schließlich auf dem linken Fahrstreifen stehen. Dabei wurde der BMW auf den mittleren Fahrstreifen geschoben. Hinter dem Wohnmobil befanden sich ein 74 jähriger Audi-Fahrer aus Meerbusch, ein 74 jähriger Mercedes-Fahrer aus Moers und ein 42 jähriger Ford-Fahrer aus Remscheid. Alle drei Fahrzeugführer wichen dem Wohnmobil aus, wechselten auf den mittleren Fahrstreifen und fuhren nachfolgend aufeinander auf. Die bei dem Verkehrsunfall verletzten Insassen wurden in umliegende Krankenhäuser in Gütersloh und Bielefeld verbracht. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurden der linke und der mittlere Fahrstreifen gesperrt, es kam zu einem Rückstau von bis zu sechs Kilometern. Der entstandene Schaden wurde vor Ort auf ca. 80 000 Euro beziffert.

