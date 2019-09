Polizei Bielefeld

POL-BI: E-Scooter-Fahrer rammt Kfz und flüchtet

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Eine aufmerksame Zeugin bemerkte am Mittwoch, den 04.09.2019, einen Fahrer, der mit seinem E-Scooter einen geparkten Pkw an der Dornberger Straße beschädigte und davonfuhr - Zeugen gesucht.

Die 31-jährige Frau aus Bünde hörte gegen 15:00 Uhr ein lautes Geräusch von der Straße. Als sie aus dem Fenster schaute, um sich zu vergewissern, was dort geschehen war, erkannte sie zwei Männer an einem geparkten Fahrzeug in der Nähe der Kreuzung Wertherstraße. Scheinbar versuchte einer der beiden, den Außenspiegel des mintgrünen Fiat 500 zu richten. Der Mann hatte einen gemieteten E-Scooter bei sich, sein Begleiter ein Fahrrad. Die Zeugin erkannte auch, dass die gesamte, linke Fahrzeugseite beschädigt worden war. Es ist also davon auszugehen, dass es zuvor einen Zusammenstoß mit dem E-Scooter gegeben haben muss. Die Männer hielten sich noch eine Weile an der Unfallstelle auf und telefonierten. Doch anstatt die Polizei zu informieren, sahen sie sich um und fuhren auf die Wertherstraße in Richtung Stapenhorststraße. Die 31-Jährige verständigte daraufhin die Polizei. Die Beamten stellten ebenfalls einen Schaden am Fiat fest und erkannten Lackabrieb des Scooters. Sie schätzen die Schadenshöhe auf etwa 8000 Euro.

Der Fahrer des E-Scooters hatte kurze, blonde Haare. Er trug einen grauen Pullover und eine blaue Jeanshose mit weißen Sneakern.

Der Fahrradfahrer war etwa 18 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß. Auch er hatte kurze, blonde Haare und ein graues Oberteil. Er trug eine kurze, schwarze Hose und dazu Tennissocken.

Wer hat den Zusammenstoß beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der 0521-5450 zu melden.

