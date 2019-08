Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Kakenstorf - Einbruchsversuch ++ Seevetal/ Horst - Zusammenstoß im Gegenverkehr

Landkreis Harburg (ots)

Kakenstorf - Einbruchsversuch

Vermutlich die zurückkehrenden Bewohner eines Hauses im Fliederweg verhinderten am Montagabend gegen 22:30 Uhr einen Einbruch. Unbekannte hatten zuvor bereits eine Garagentür aufgebrochen, sind dann aber an einer weiteren Tür gescheitert. Die Täter versuchten dann die Terrassentür aufzuhebeln, wurden dabei aber durch die Hauseigentümer gestört. Sie konnten unerkannt flüchten.

Seevetal/ Horst - Zusammenstoß im Gegenverkehr

Ein 21 Jähriger stieß am Montagnachmittag auf der Horster Landstraße mit seinem VW mit einer entgegenkommenden 51 Jährigen in ihrem Opel zusammen. Der junge Mann kam in Höhe des Ortseinganges Maschen/ Horst aus unklarer Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierten die Fahrzeuge frontal. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

