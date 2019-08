Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Garstedt - Drei Dieseldiebe festgenommen

Garstedt (ots)

Drei Dieseldiebe festgenommen

Aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass am Sonntagabend drei Dieseldiebe vorläufig festgenommen werden konnten. Anwohner der Straße am Steinberg meldeten der Polizei zunächst ein verdächtiges Fahrzeug. Ihnen war bekannt, dass in einer nahegelegenen Kiesgrube immer wieder Fahrzeugtanks aufgebrochen und Diesel entwendet wurde. Die eintreffenden Polizisten konnten dann nacheinander drei Männer (62,29,38 Jahre) aus Hamburg antreffen und festnehmen. Die Bekleidung der Täter war mit Diesel verschmutzt und in den Fahrzeugen befanden sich Dieselkanister. Ein Fahrzeug der Diebe, in das bereits geklauter Sprit gefüllt wurde, wurde sichergestellt. Die Männer verbrachten die Nacht im Gewahrsam und wurden am Montagvormittag nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Harburg

Torsten Adam

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

Fax: 0 41 81 / 285 -150

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell