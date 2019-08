POL-WL: Nachtrag zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum von Freitag 02.08.2019 -12:00 Uhr- bis Sonntag, 04.08.2019, 12:00 Uhr

Polizeiinspektion Harburg

Rosengarten/Nenndorf: Schlechte Ladungssicherung

Am Samstag gegen 08:30 Uhr fuhr ein Pkw mit Anhänger durch die Ortschaft Nenndorf und verlor in Höhe des Kreisels der Bremer Straße diverse Gegenstände von seinem Anhänger. Dabei wurde Sicherheitsglas auf der gesamten Fahrbahn verteilt. Durch einen Zeugen wurde der Hinweis auf einen Audi Avant mit Anhänger gegeben. Der Audi soll ein WL-Kennzeichen gehabt haben. Das angegebene Kennzeichen war jedoch nicht ausgegeben. Eine Überprüfung der Müllumschlaganlage in Nenndorf ergab leider keine weiteren Hinweise. Die Farbe des Audi wird mit hell angegeben. Die Polizei bittet Zeugen, die ggf. Hinweise auf ein Kennzeichen oder den Verursacher geben können, dies dem PK Seevetal (04105-6200) mitzuteilen.

Seevetal/Meckelfeld: Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus

Am Samstag gegen 17:15 Uhr kam es zu einem Großeinsatz der Feuerwehr und Polizei aufgrund einer Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in Meckelfeld. Aus einer Wohnung im 6. Stock drangen Rauchschwaden, die zunächst auf einen Brand hindeuteten. Durch den schnellen Einsatz der Polizei konnte die Wohnung aufgesucht und festgestellt werden, dass lediglich das Essen der Bewohner auf dem Herd vergessen wurde. Eine Evakuierung des Hauses war nicht erforderlich und der Rauch zog schnell wieder ab, sodass alle Bewohner, die zwischenzeitlich ihre Wohnungen verlassen hatten, wieder zurückkehren konnten.

Seevetal/Meckelfeld: Sachbeschädigung an PKW

Am Sonntag gegen 05:30 Uhr wurden drei Jugendliche dabei beobachtet, wie einer der Personen den rechten Außenspiegel eines weißen Renault Captur abgetreten haben. Das Fahrzeug war auf dem Parkstreifen der Mattenmoorstraße, unweit der Sparkasse, in Richtung Hillenklint abgestellt. Nach der Tat entfernten sich die Personen in Richtung Hillenklint. Hinweise auf die Personen nehmen die Dienststellen in Meckelfeld (040-7683188) oder Maschen (04105-6200) entgegen.

