Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum von Freitag 02.08.2019 -12:00 Uhr- bis Sonntag, 04.08.2019, 12:00 Uhr

Landkreis Harburg (ots)

Tostedt - Unfallflucht eines 82-Jährigen

Ein Senior aus Zeven (82) beschädigte am Freitag gegen 15:25 Uhr am Bahnhof in Tostedt mit seinem Mercedes beim Ausparken aus einer Parklücke einen auf der gegenüberliegenden Seite auf dem Parkstreifen parkenden Nissan eines Tostedters. Der Vorfall wurde durch eine Zeugin beobachtet, jedoch fuhr der Unfallverursacher trotz mehreren Rufen und Winken der Zeugin davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Da sich die Zeugin das Kennzeichen des Verursachers gemerkt hatte, konnte dieser ermittelt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Bendestorf - Unfallflucht von betrunkenem Autofahrer

Ein Mann (77) aus Seevetal fuhr am Freitag gegen 17:10 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka Supermarktes in Bendestorf beim Ausparken mit seinem Skoda gegen den BMW einer Frau aus Bendestorf. Der Mann entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, konnte jedoch durch Polizeibeamte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Es wurde festgestellt, dass der Mann stark alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,57 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Jesteburg & Buchholz - Zwei Fahrten unter Alkoholeinfluss

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollierten Beamte gegen Mitternacht in Jesteburg einen Audi. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der polnische Fahrer (53) des Audi einen Promillewert von 1,58 aufwies. Der Führerschein wurde sichergestellt und er wurde für die Entnahme einer Blutprobe in das Krankenhaus Buchholz gefahren. Nach Abschluss dieser Maßnahme fuhren die Beamten den Mann wieder Richtung Jesteburg, als ihnen in der Lüneburger Straße in Buchholz gegen 01:15 Uhr der Renault eines Hamburgers (51) auffiel, da dieser in Schlangenlinien die Straße befuhr. Auch dieser Mann wies bei der Kontrolle mit 1,19 Promille einen zu hohen Wert auf und wurde für eine Blutprobenentnahme in das Krankenhaus Buchholz gefahren. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Emmen - Einbruch in Einfamilienhaus

Unbekannte Täter versuchten am Samstag in der Straße An der Landesstraße in Emmen eine Tür zu einem Einfamilienhaus aufzuhebeln. Dieses misslang und die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und gelangten so in das Haus. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Marschacht - Trunkenheitsfahrt mit Widerstand und Ingewahrsamnahme

Am Freitagabend teilte ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer einen in auffälliger Fahrweise geführten Audi mit, der später an der Halteranschrift in Seevetal angetroffen werden konnte. Bei dem Fahrzeughalter (43) konnten Hinweise erlangt werden, dass dieser sein Fahrzeug tatsächlich unter Alkoholeinfluss fuhr. Bei der später durchgeführten Blutentnahme leistete er durch Tritte und Schläge aktiv Widerstand gegen mehrere Polizeibeamte, sodass er die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen musste. Die Beamten blieben unverletzt. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Winsen (Luhe) - Fahrt unter Einfluss berauschender Mittel

Ein rumänischer Autofahrer (30) wurde am späten Samstagabend in Winsen (Luhe) kontrolliert. Während der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Seevetal-Maschen - Verkehrsunfall mit Motorrad

Am Samstag gegen 20 Uhr stürzte ein Motorradfahrer (36) auf der A7 unmittelbar hinter dem Horster Dreieck in Fahrtrichtung Hannover und verletzte sich dabei schwer. Der alleinbeteiligte Fahrer aus Brandenburg bremste verkehrsbedingt derart stark ab, dass das Vorderrad blockierte und er stürzte. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Hamburger Krankenhaus verbracht. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn durch die Autobahnmeisterei gereinigt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 8000,00 EUR geschätzt.

