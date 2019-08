POL-WL: Appel - Rabiater Einbruch ++ Winsen - BMW gestohlen

Polizeiinspektion Harburg

Appel - Rabiater Einbruch

Unbekannte brachen am Donnerstag in ein Haus im Ohlenbütteler Stadtweg ein. Die Täter gingen dabei rabiat vor. Nachdem ein Fenster 30 Hebelversuchen standhielt, traten die Täter die Scheibe der Terrassentür ein. Im Anschluß wurde das Haus durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Hinweise bitte an die Polizei Buchholz unter der Nummer 04181-2850.

Winsen - BMW gestohlen

45.000 Euro ist ein BMW wert, der in der Nacht zu Donnerstag von einem Grundstück im Krayenkamp gestohlen wurde. Der schwarze 550 d xDrive wurde Mittwochabend, gegen 18:00 Uhr in der Einfahrt abgestellt. Am nächsten Tag, gegen 09 Uhr war der Wagen weg. Am Fahrzeug befand sich das Kennzeichen HH-NX 883.

