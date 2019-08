Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Stelle - Einbruch gescheitert ++ Seevetal - Ungebremst aufgefahren

Landkreis Harburg (ots)

Stelle - Einbruch gescheitert

Unbekannte versuchten am Mittwoch zwischen 12 Uhr und Mitternacht in ein Haus in der Lüneburger Straße einzubrechen. Die Täter hatten zuvor bereits die Bewegungsmelder im Außenbereich deaktiviert. Sowohl die Eingangstür, als auch mehrere Fenster hielten den Hebelversuchen stand, sodass die Diebe erfolglos blieben. Die Polizei Buchholz bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 04181-2850 zu melden.

Seevetal - Ungebremst aufgefahren

Weil er nach eigenen Angaben durch sein Autoradio abgelenkt war, fuhr ein 34 Jähriger am Mittwochnachmittag ungebremst auf ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug auf. Der Seevetaler befuhr den Overdamm in Richtung Over als es zu dem Zusammenstoß zwischen seinem VW und dem geparkten Opel kam. Verletzt wurde der Mann nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von knapp 8.000 Euro.

