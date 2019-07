Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Neu Wulmstorf - Werkzeug entwendet ++ Rosengarten/ Buchholz - Erneut Einbrecher im Landkreis aktiv ++ Trelde - Motorradfahrerin schwer verletzt

Landkreis Harburg (ots)

Neu Wulmstorf - Werkzeug entwendet

Diebe suchten in der Nacht zu Dienstag eine Baustelle in der Matthias-Claudius-Straße heim. Die Unbekannten brachen mehrere Container auf und entwendeten hieraus diverse Elektrowerkzeuge. Der Gesamtschaden beläuft sich nach bisherigen Ermittlungen auf 10.000 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Neu Wulmstorf unter der Nummer 040-70013860.

Rosengarten/ Buchholz - Erneut Einbrecher im Landkreis aktiv

Zu zwei Einbrüchen in Wohnhäuser kam es am Dienstag zwischen 6 und 19 Uhr. Im Querweg in Rosengarten hebelten die Diebe eine Terrassentür auf und kamen so ins Haus. Entwendet wurde Schmuck und ein Laptop. Auch im Zeisigweg in Buchholz gelangten die Unbekannten über ein Fenster ins Innere. Ob hier etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Allein der Schaden an den beiden Fenstern beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zu beiden Taten sucht die Polizei Buchholz Zeugen. Diese melden sich bitte unter der Nummer 04181-2850.

Trelde - Motorradfahrerin schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich eine Motorradfahrerin bei einem Unfall am Dienstagnachmittag zu. Die 56 Jährige fuhr die B 75 in Richtung Tostedt, als sich vor ihr der Verkehr staute. Die Frau aus dem Heidekreis bemerkte dies zu spät und bremste stark ab. Dabei geriet sie ins Schleudern und stürzte auf die Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte sie in eine nahegelegene Klinik. Am Motorrad entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro. Die B 75 war für etwa eine Stunde voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Harburg

Torsten Adam

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

Fax: 0 41 81 / 285 -150

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell